Путин пригрозил новыми ударами на Черном море. Украина ответила

Новые угрозы российского диктатора Владимира Путина показывают то, что он не собирается завершать войну против Украины, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Второй день подряд Путин делает заявления, которые демонстрируют, что он не планирует заканчивать войну. Вчера он сказал, что готов воевать всю зиму. Сегодня он угрожает морским портам и свободе судоходства. И эти угрозы направлены в первую очередь на Одессу, о которой президент [США] Трамп говорил с большой теплотой", – отметил чиновник.

Он отметил, что Россия должна прекратить войну, которую начала.

"Если этого не произойдет, и Путин в очередной раз просто плюнет в лицо миру, это будет иметь последствия", – написал Сибига, не приведя деталей.

Также чиновник подтвердил, что Украина полностью поддерживает все "добросовестные усилия, которые могут принести справедливый мир", добавив относительно переговоров, что команды Украины и США вместе с европейскими партнерами провели "значительную работу и достигли важного прогресса".

"Теперь настало время заставить источник войны в Москве прекратить ее", – подытожил он.

Ранее Путин заявил, что РФ "расширит" удары по украинским портам и судам, заходящим в них, якобы в ответ на атаки по танкерам.