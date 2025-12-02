Путін пригрозив новими ударами на Чорному морі. Україна відповіла

Глава МЗС зауважив, що диктатор РФ два дні поспіль робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Нові погрози російського диктатора Володимира Путіна показують те, що він не збирається завершувати війну проти України, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Другий день поспіль Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані в першу чергу на Одесу, про яку президент [США] Трамп говорив з великою теплотою", – зауважив чиновник.

Він зауважив, що Росія повинна припинити війну, яку розпочала.

"Якщо цього не станеться, і Путін вкотре просто плюне в обличчя світу, це матиме наслідки", – написав Сибіга, не навівши деталей.

Також чиновник підтвердив, що Україна повністю підтримує всі "добросовісні зусилля, які можуть принести справедливий мир", додавши стосовно переговорів, що команди України та США разом з європейськими партнерами провели "значну роботу й досягли важливого прогресу".

"Тепер настав час примусити джерело війни в Москві припинити її", – підсумував він.

Раніше Путін заявив, що РФ "розширить" удари по українських портах та суднах, що заходять у них, нібито у відповідь на атаки по танкерах.