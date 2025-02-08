Trump Tower в Одесі? Який план для України готує Трамп — Клімкін пояснює
- Який план для України готує Трамп?
- Чому Трамп зацікавився українськими ресурсами?
- Зеленський готовий до поступок?
Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.
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Запрошуємо на закриті зйомки "Клімкін пояснює" у студії LIGA.net. Як взяти участь