Який план для України готує Трамп?

Чому Трамп зацікавився українськими ресурсами?

Зеленський готовий до поступок?

Це теми нового випуску формату "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net, де ексміністр закордонних справ Павло Клімкін просто і доступно аналізує актуальні події навколо України та у світі.

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