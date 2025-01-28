Запрошуємо на закриті зйомки "Клімкін пояснює" у студії LIGA.net

Отримайте можливість потрапити за лаштунки LIGA.net та особисто познайомитися з Павлом Клімкіним

Павло Клімкін (фото - LIGA.net)

LIGA.net дарує унікальну можливість для своїх читачів – відвідати закриті зйомки популярного формату "Клімкін пояснює" у нашій студії.

Це шанс не лише побачити процес створення улюбленого контенту наживо, але й особисто поспілкуватися з Павлом Клімкіним, дізнатися більше про його погляди на світову політику та отримати відповіді на важливі питання.

Ми прагнемо створити спільноту свідомих, активних та небайдужих людей, які готові змінювати майбутнє на краще, тож це чудова можливість відчути себе частиною нашої команди!

Розповідаємо, як взяти участь:

Станьте спонсором LIGA.net рівня МЕЦЕНАТ.

Напишіть своє питання до Павла Клімкіна у нашому чаті.

Зробіть три прості кроки та станьте одним із двох щасливчиків, які отримають змогу потрапити на закрите знімання до нашої студії!

Будьте там, де розгортаються великі ідеї, разом із LIGA.net!

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