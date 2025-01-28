Приглашаем на закрытую съемку "Климкин объясняет" в студии LIGA.net
LIGA.net дарит уникальную возможность для своих читателей – посетить закрытую съемку популярного формата "Клімкін пояснює" в нашей студии.
Это шанс не только увидеть процесс создания любимого контента вживую, но и лично пообщаться с Павлом Климкиным, узнать больше о его взглядах на мировую политику и получить ответы на важные вопросы.
Мы стремимся создать сообщество сознательных, активных и неравнодушных людей, которые готовы менять будущее к лучшему, поэтому это прекрасная возможность почувствовать себя частью нашей команды!
Рассказываем, как принять участие:
Если вы уже оформили подписку на LIGA.net, присоединяйтесь к закрытому чату с редакцией в Telegram.
Напишите свой вопрос к Павлу Климкину в нашем чате.
Сделайте три простых шага и станьте одним из двух счастливчиков, которые получат возможность попасть на закрытую съемку в нашу студию!
Будьте там, где разворачиваются большие идеи, вместе с LIGA.net!
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