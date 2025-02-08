Какой план для Украины готовит Трамп?

Почему Трамп заинтересовался украинскими ресурсами?

Зеленский готов к уступкам?

Это темы нового выпуска формата "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net, где экс-министр иностранных дел Павел Климкин просто и доступно анализирует актуальные события вокруг Украины и мира.

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