Зеленський очікує сигналів від американської делегації після переговорів у Москві

Президент заявив про готовність до зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна очікує сигналів від американської делегації, яка у вівторок, 2 грудня, має зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це на брифінгу в Ірландії повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, цього дня буде зустріч американської делегації в Росії.

"Ми будемо чекати відповідні від них [американців] сигнали. Вони хочуть звітувати одразу після зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть, залежать майбутні й наступні кроки", – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що кроки можуть змінюватися навіть погодинно. Україна отримає після перемовин ті чи інші сигнали, якщо вони "спрацюють так", то, ймовірно, відбудеться зустріч з американцями.

"На якому рівні – ми подивимося. В залежності, знову таки, від сигналів", – уточнив глава держави.

Він наголосив, що готовий на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, але "все залежить від сьогоднішніх розмов".

Згодом Зеленський прокоментував можливість зустрічі найближчими днями зі спецпосланником США Стівом Віткоффом, який перебуває в столиці РФ. Глава держави заявив, що готовий прийняти його в Україні. Але він не певен, що Віткофф готовий приїхати.