Зеленський та європейці поговорили з Віткоффом перед його візитом до Путіна

Після переговорів про мирний план глави України, Франції та Британії поговорили зі спецпосланцем Трампа, що має їхати до диктатора РФ

Стів Віткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президенти Володимир Зеленський та європейські партнери поговорили зі спецпосланцем глави США Стівом Віткоффом та керівником української делегації Рустемом Умєровим. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", – розповів Зеленський.

Раніше про цю розмову повідомив Єлисейський палац, адміністрація президента Франції, де глава України перебуває з візитом, писала газета Le Monde о 16:08 за київським часом. Тоді про участь Стармера не повідомлялось.

Перед цим поінформований співрозмовник агенції AFP заявив, що Віткофф та Умєров провели нову зустріч у Флориді. Це сталось на наступний день після україно-американських перемовин щодо мирного плану, які відбулись там же.

"Є ще питання", які потрібно обговорити, додав співбесідник.

За даними медіа, Зеленський має зустрітися з Умєровим 2 грудня в Ірландії, а Віткофф того ж дня має прибути до Москви для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше, ввечері 30 листопада, Зеленський зазначав, що очікує при особистій зустрічі на повну доповідь української делегації щодо переговорів у Флориді.

Уже 1 грудня, перед дзвінком з Віткоффом та Умєровим, Зеленський мав декількагодинну розмову з Макроном.

"Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також", – розповів глава України.

ОНОВЛЕНО. Згодом Умєров прокоментував нову телефонну розмову з Зеленським: "За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання".