Зеленський та європейці поговорили з Віткоффом перед його візитом до Путіна

Зеленський та європейці поговорили з Віткоффом перед його візитом до Путінаоновлено
Президенти Володимир Зеленський та європейські партнери поговорили зі спецпосланцем глави США Стівом Віткоффом та керівником української делегації Рустемом Умєровим. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", – розповів Зеленський.
Раніше про цю розмову повідомив Єлисейський палац, адміністрація президента Франції, де глава України перебуває з візитом, писала газета Le Monde о 16:08 за київським часом. Тоді про участь Стармера не повідомлялось.
Перед цим поінформований співрозмовник агенції AFP заявив, що Віткофф та Умєров провели нову зустріч у Флориді. Це сталось на наступний день після україно-американських перемовин щодо мирного плану, які відбулись там же.
"Є ще питання", які потрібно обговорити, додав співбесідник.
За даними медіа, Зеленський має зустрітися з Умєровим 2 грудня в Ірландії, а Віткофф того ж дня має прибути до Москви для зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Раніше, ввечері 30 листопада, Зеленський зазначав, що очікує при особистій зустрічі на повну доповідь української делегації щодо переговорів у Флориді.
Уже 1 грудня, перед дзвінком з Віткоффом та Умєровим, Зеленський мав декількагодинну розмову з Макроном.
"Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також", – розповів глава України.
ОНОВЛЕНО. Згодом Умєров прокоментував нову телефонну розмову з Зеленським: "За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання".
- За результатами переговорів у Флориді держсекретар Рубіо заявив, що попереду ще "багато роботи" стосовно мирного плану, але позитивно оцінив зустріч. Умєров же зауважив, що Вашингтон поділяє ключові цілі Києва.
- Деталей зустрічі наразі немає. Співрозмовник Axios заявляв, що на цій зустрічі США хочуть хоче усунути розбіжності щодо питань території та гарантій безпеки, а джерело WSJ стверджувало, що на них мали обговорювати питання графіка проведення виборів в Україні, можливість "обміну територіями" між Москвою та Києвом, а також інші пункти, невирішені між американською та українською сторонами.
- Співбесідники CNN розповіли, що Штати розглядають можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена права вступу до НАТО, але юридично визнавати це не доведеться.
