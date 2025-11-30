Умєров після переговорів: США поділяють ключові цілі України

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров після переговорів зі США заявив, що Вашингтон поділяє ключові цілі Києва. Про це чиновник розповів після доповіді президенту Володимиру Зеленському.

"Маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною. Наші ключові цілі – безпека, суверенітет і надійний мир – залишаються незмінними й поділяються американською стороною", – зазначив Умєров.

Він анонсував, що попереду будуть продовження консультацій та "робота над узгодженням спільного рамкового рішення".

Згодом президент повідомив, що секретар РНБО доповів йому основні параметри діалогу, акценти та деякі результати після зустрічі у Маямі.

"Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України [...] Будемо працювати далі. Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі", – написав Зеленський, традиційно подякувавши своєму американському колезі Дональду Трампу та його команді.