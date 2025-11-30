Умеров после переговоров: США разделяют ключевые цели Украины

Рустем Умеров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров после переговоров с США заявил, что Вашингтон разделяет ключевые цели Киева. Об этом чиновник рассказал после доклада президенту Владимиру Зеленскому.

"Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной", – отметил Умеров.

Он анонсировал, что впереди будут продолжение консультаций и "работа над согласованием общего рамочного решения".

Впоследствии президент сообщил, что секретарь СНБО доложил ему основные параметры диалога, акценты и некоторые результаты после встречи в Майами.

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины [...] Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", – написал Зеленский, традиционно поблагодарив своего американского коллегу Дональду Трампу и его команде.