Умеров после переговоров: США разделяют ключевые цели Украины
Глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров после переговоров с США заявил, что Вашингтон разделяет ключевые цели Киева. Об этом чиновник рассказал после доклада президенту Владимиру Зеленскому.
"Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели – безопасность, суверенитет и надежный мир – остаются неизменными и разделяются американской стороной", – отметил Умеров.
Он анонсировал, что впереди будут продолжение консультаций и "работа над согласованием общего рамочного решения".
Впоследствии президент сообщил, что секретарь СНБО доложил ему основные параметры диалога, акценты и некоторые результаты после встречи в Майами.
"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины [...] Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", – написал Зеленский, традиционно поблагодарив своего американского коллегу Дональду Трампу и его команде.
- Ранее госсекретарь Рубио сообщил, что впереди еще "много работы" по мирному плану, но положительно оценил встречу.
Собеседник Axios заявлял, что Белый Дом хочет устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности во время встречи во Флориде.
Собеседник WSJ утверждал, что на этих переговорах должны были обсуждать вопрос графика проведения выборов в Украине, возможность "обмена территориями" между Москвой и Киевом, а также другие пункты, которые остаются нерешенными между американской и украинской сторонами.
