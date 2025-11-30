Переговоры в Майами по мирному плану не стали окончательными – заявление Рубио

Марко Рубио (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

По результатам украино-американских переговоров в Майами, штат Флорида, государственный секретарь Марко Рубио сообщил, что работа над мирным планом продолжится. Об этом чиновник заявил во время общения с журналистами, видео с которой опубликовал ресурс DRM News.

"Как я уже говорил вам сегодня утром, наша цель здесь – закончить войну, но это [нечто] большее, чем просто закончить войну. Мы не просто хотим закончить войну, мы также хотим помочь Украине быть в безопасности навсегда, чтобы она никогда больше не столкнулась с другим вторжением, и, что не менее важно, мы хотим, чтобы она вошла в эпоху настоящего процветания. Мы хотим, чтобы украинский народ вышел из этой войны не просто для того, чтобы отстроить свою страну, а чтобы отстроить ее такой, которая будет сильнее и процветающей, чем когда-либо прежде", – заявил Рубио.

Следовательно, мирный план, над которым Украина и США работали во Флориде, является "комплексным", акцентировал госсекретарь.

"Я считаю, что мы начали закладывать основу для этого, несомненно, в Женеве. Я считаю, что мы продолжали эту работу в наших коммуникациях в течение недели. Я считаю, что мы снова продвинулись в этом сегодня, но впереди еще много работы. Это деликатный, сложный вопрос, есть много переменных факторов, и, очевидно, есть еще одна сторона [Россия], которая должна быть частью уравнения", – заявил чиновник.

Впоследствии он добавил, что встреча была "очень продуктивной и полезной" и что стороны достигли "дополнительного прогресса", но не привел других деталей.

Госсекретарь также отметил, что у Вашингтона и Киева есть общее видение, что речь идет не только об окончании войны, но и об обеспечении будущего Украины.

Относительно РФ, Рубио напомнил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву на следующей неделе, и отметил: "Мы также поддерживали контакты с российской стороной в разной степени, но мы также достаточно хорошо понимаем их взгляды".

"Наша цель – процветающая, сильная Украина. Мы обсуждали будущее Украины. Мы обсудили все важные вопросы, которые имеют значение для Украины, для украинского народа, и США нас очень поддерживали... Так что на данный момент эта встреча была продуктивной и успешной. На более поздних этапах, надеемся, мы будем держать вас в курсе событий", – рассказал о переговорах глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.

Других подробностей чиновники не привели.