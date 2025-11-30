Переговори у Маямі щодо мирного плану не стали остаточними – заява Рубіо
За результатами україно-американських переговорів у Маямі, штат Флорида, державний секретар Марко Рубіо повідомив, що робота над мирним планом продовжиться. Про це чиновник заявив під час спілкування з журналістами, відео з якої опублікував ресурс DRM News.
"Як я вже казав вам сьогодні вранці, наша мета тут – закінчити війну, але це [дещо] більше, ніж просто закінчити війну. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з іншим вторгненням, і, що не менш важливо, ми хочемо, щоб вона увійшла в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб український народ вийшов з цієї війни не просто для того, щоб відбудувати свою країну, а щоб відбудувати її такою, яка буде сильнішою і процвітаючою, ніж будь-коли раніше", – заявив Рубіо.
Відтак, мирний план, над яким Україна та США працювали у Флориді, є "комплексним", акцентував держсекретар.
"Я вважаю, що ми почали закладати основу для цього, безсумнівно, в Женеві. Я вважаю, що ми продовжували цю роботу в наших комунікаціях впродовж тижня. Я вважаю, що ми знову просунулись у цьому сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатне, складне питання, є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона [Росія], яка повинна бути частиною рівняння", – заявив чиновник.
Згодом він додав, що зустріч була "дуже продуктивною і корисною" й що сторони досягли "додаткового прогресу", але не навів інших деталей.
Держсекретар також зазначив, що у Вашингтону та Києва є спільне бачення, що йдеться не лише про закінчення війни, але й про забезпечення майбутнього України.
Стосовно РФ, Рубіо нагадав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву наступного тижня, й зазначив: "Ми також підтримували контакти з російською стороною в різній мірі, але ми також досить добре розуміємо їхні погляди".
"Наша мета – процвітаюча, сильна Україна. Ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і США нас дуже підтримували... Тож на даний момент ця зустріч була продуктивною і успішною. На пізніших етапах, сподіваємося, ми будемо тримати вас у курсі подій", – розповів про перемовини глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.
Інших подробиць чиновники не навели.
Раніше анонімний топчиновник США розповів Axios, що Білий Дім хоче усунути розбіжності щодо питань території та гарантій безпеки під час зустрічі у Флориді.
Неназваний високопосадовець адміністрації США заявив WSJ, що на цих перемовинах мали обговорювати питання графіка проведення виборів в Україні, можливість "обміну територіями" між Москвою та Києвом, а також інші пункти, які залишаються невирішеними між американською та українською сторонами.
- Аналітик Клімкін розповів LIGA.net, що залучення зятя Трампа Кушнера до переговорів "багато що" змінює, оскільки той "розуміється, як складати плани". Кушнер також брав участь у переговорах у Флориді.
