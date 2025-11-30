Переговори у Маямі щодо мирного плану не стали остаточними – заява Рубіо

Марко Рубіо (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

За результатами україно-американських переговорів у Маямі, штат Флорида, державний секретар Марко Рубіо повідомив, що робота над мирним планом продовжиться. Про це чиновник заявив під час спілкування з журналістами, відео з якої опублікував ресурс DRM News.

"Як я вже казав вам сьогодні вранці, наша мета тут – закінчити війну, але це [дещо] більше, ніж просто закінчити війну. Ми не просто хочемо закінчити війну, ми також хочемо допомогти Україні бути в безпеці назавжди, щоб вона ніколи більше не зіткнулася з іншим вторгненням, і, що не менш важливо, ми хочемо, щоб вона увійшла в епоху справжнього процвітання. Ми хочемо, щоб український народ вийшов з цієї війни не просто для того, щоб відбудувати свою країну, а щоб відбудувати її такою, яка буде сильнішою і процвітаючою, ніж будь-коли раніше", – заявив Рубіо.

Відтак, мирний план, над яким Україна та США працювали у Флориді, є "комплексним", акцентував держсекретар.

"Я вважаю, що ми почали закладати основу для цього, безсумнівно, в Женеві. Я вважаю, що ми продовжували цю роботу в наших комунікаціях впродовж тижня. Я вважаю, що ми знову просунулись у цьому сьогодні, але попереду ще багато роботи. Це делікатне, складне питання, є багато змінних факторів, і, очевидно, є ще одна сторона [Росія], яка повинна бути частиною рівняння", – заявив чиновник.

Згодом він додав, що зустріч була "дуже продуктивною і корисною" й що сторони досягли "додаткового прогресу", але не навів інших деталей.

Держсекретар також зазначив, що у Вашингтону та Києва є спільне бачення, що йдеться не лише про закінчення війни, але й про забезпечення майбутнього України.

Стосовно РФ, Рубіо нагадав, що спецпосланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву наступного тижня, й зазначив: "Ми також підтримували контакти з російською стороною в різній мірі, але ми також досить добре розуміємо їхні погляди".

"Наша мета – процвітаюча, сильна Україна. Ми обговорювали майбутнє України. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України, для українського народу, і США нас дуже підтримували... Тож на даний момент ця зустріч була продуктивною і успішною. На пізніших етапах, сподіваємося, ми будемо тримати вас у курсі подій", – розповів про перемовини глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

Інших подробиць чиновники не навели.