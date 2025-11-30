Стартувала нова зустріч України й США про мирний план
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У Сполучених Штатах розпочались нові перемовини представників України та Америки щодо мирного плану. Про це повідомив глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.
Він написав про початок зустрічі з американською стороною щодо "кроків для досягнення достойного миру".
"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України [Володимиром Зеленським]. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - розповів Умєров.
Він додав, що делегація доповідатиме Зеленському за підсумком зустрічей 30 листопада.
ДОВІДКА.Умєров очолив українську делегацію 28 листопада. Того дня у відставку пішов її попередній керівник, глава ОП Єрмак, що сталося після обшуків антикорупційних органів у нього. Сам же Умєров проходить свідком у справі "плівок Міндіча".
Новина доповнюється...
Коментарі (0)