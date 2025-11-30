Стартувала нова зустріч України й США про мирний план

Фото: Telegram Рустема Умєрова

У Сполучених Штатах розпочались нові перемовини представників України та Америки щодо мирного плану. Про це повідомив глава української делегації, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

Він написав про початок зустрічі з американською стороною щодо "кроків для досягнення достойного миру".

"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України [Володимиром Зеленським]. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки", - розповів Умєров.

Він додав, що делегація доповідатиме Зеленському за підсумком зустрічей 30 листопада.

Новина доповнюється...