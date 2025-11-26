"Плівки Міндіча": Умєров ходив до НАБУ, він свідок у справі

Рустем Умєров (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

25 листопада секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров дав свідчення у Національному антикорупційному бюро. Цю інформацію LIGA.net підтвердила прессекретарка чиновника Діана Давітян.

За її словами, Умєрова викликали до антикорупційного відомства як свідка, щоб той надав покази у кримінальній справі, яку відкрили щодо втручання у роботу державного діяча.

Речниця назвала розмову "конструктивною", додавши, що секретар РНБО відповів на всі запитання правоохоронців у межах процесуального законодавства.

Вона не навела інших подробиць.

Раніше, 11 листопада, прізвище Умєрова прозвучало під час одного з судових засідань щодо антикорупційної операції "Мідас". Обвинувач від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стверджував, що Тімур Міндіч (один з підозрюваних у цій справі та колишній бізнес-партнер і друг президента Володимира Зеленського) нібито мав вплив на Умєрова, коли той був міністром оборони.

У відповідь секретар РНБО заперечив цю інформацію.

Тоді ж він повідомив, що перебуває у міжнародному відрядженні. На тлі "плівок Міндіча" виникли чутки, що Умєров збирається залишитись за кордоном. Спочатку це заперечили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, а 20 листопада чиновник повернувся до України.

ДОВІДКА У вересні 2025 року, організація "Центр протидії корупції" стверджувала, що родина секретаря РНБО володіє елітною нерухомістю у Штатах. Водночас у пресслужбі Умєрова заперечували ці дані, передавало Суспільне.