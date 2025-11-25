Умєров: Україна розраховує на візит Зеленського в США у листопаді, щоб фіналізувати домовленості
Україна очікує, що до кінця листопада президент Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати, щоб фіналізувати домовленості щодо врегулювання війни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.
За його словами, Київ цінує продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни.
Умєров зазначив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.
Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.
"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", – зазначив секретар РНБО.
- 21 листопада Трамп заявляв, що Україна має погодитися з планом щодо припинення війни до 27 листопада.
- Канал CBS News писав, що США й Україна обговорюють можливість візиту Зеленського до Вашингтона цього тижня.
- За даними МЗС, особливо чутливі питання мирного плану будуть винесені на рівень Зеленського й Трампа.
