Умєров: Україна розраховує на візит Зеленського в США у листопаді, щоб фіналізувати домовленості

Рустем Умєров (Фото: Facebook-аккаунт секретаря РНБО)

Україна очікує, що до кінця листопада президент Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати, щоб фіналізувати домовленості щодо врегулювання війни. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.

За його словами, Київ цінує продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на завершення війни.

Умєров зазначив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Тепер Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", – зазначив секретар РНБО.