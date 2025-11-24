CBS News: США та Україна обговорюють можливість візиту Зеленського до Вашингтона цього тижня

Чи відбудеться поїздка українського президента до США, залежить від результату перемовин у Женеві 23 листопада

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Shawn Thew/EPA)

Американські та українські посадовці обговорюють можливість візиту президента Володимира Зеленського до США цього тижня в межах зусиль лідера Штатів Дональда Трампа щодо досягнення угоди до Дня подяки. Про це повідомив канал CBS News із посиланням на неназваних посадовців України та США, обізнаних з ходом перемовин.

Чи відбудеться поїздка Зеленського, залежить від результату мирних переговорів у Женеві в неділю, зазначили співрозмовники. Офіційно щодо планування візиту українського президента до США не повідомлялося.

Сам Трамп назвав терміни для підписання рамкової угоди гнучкими й заявив журналістам у суботу, що план – "не моя остаточна" пропозиція.

Виступаючи з Женеви, державний секретар США Марко Рубіо відзначив прогрес у переговорах із низкою європейських та українських офіційних осіб, але зазначив, що необхідно зробити додаткову роботу.

"Я думаю, що це була дуже, дуже значуща – я б сказав, ймовірно, найкраща зустріч і день за весь час цього процесу, починаючи з січня, коли ми тільки вступили на посаду. Але ще потрібно зробити деяку роботу, і саме цим наші команди займатимуться прямо зараз", – додав Рубіо, пообіцявши надати звіти після додаткових зустрічей.

За словами високопосадовця Білого дому, на цей час немає чітких планів щодо візиту Зеленського, враховуючи активну дипломатію, а також немає запланованих переговорів з Росією чи в Росії.

Іншим можливим результатом переговорів у Женеві є те, що міністр армії США Ден Дрісколл може поїхати до Росії або зустрітися з російськими чиновниками в іншому місці, за словами іншого американського посадовця. Російські чиновники повідомили CBS News, що поки нічого не заплановано.