CBS News: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского в Вашингтон на этой неделе
Американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита президента Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий лидера Штатов Дональда Трампа по достижению соглашения ко Дню благодарения. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванных чиновников Украины и США, знакомых с ходом переговоров.
Состоится ли поездка Зеленского, зависит от результата мирных переговоров в Женеве в воскресенье, отметили собеседники. Официально о планировании визита украинского президента в США не сообщалось.
Сам Трамп назвал сроки для подписания рамочного соглашения гибкими и заявил журналистам в субботу, что план – "не мое окончательное" предложение.
Выступая из Женевы, государственный секретарь США Марко Рубио отметил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских официальных лиц, но подчеркнул, что необходимо сделать дополнительную работу.
"Я думаю, что это была очень, очень значимая – я бы сказал, вероятно, лучшая встреча и день за все время этого процесса, начиная с января, когда мы только вступили в должность. Но еще нужно сделать некоторую работу, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас", — добавил Рубио, пообещав предоставить отчеты после дополнительных встреч.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, в настоящее время нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая активную дипломатию, а также нет запланированных переговоров с Россией или в России.
Другим возможным результатом переговоров в Женеве является то, что министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в Россию или встретиться с российскими чиновниками в другом месте, по словам другого американского чиновника. Российские чиновники сообщили CBS News, что пока ничего не запланировано.
- 23 ноября в Женеве состоялся ряд встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения мирного плана.
- Рубио положительно оценил переговоры с украинской делегацией в Швейцарии, однако не привел никаких деталей относительно договоренностей.
- Украина и США вышли с заявлением по результатам переговоров. Они договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами.
Комментарии (0)