CBS News: США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского в Вашингтон на этой неделе

Состоится ли поездка украинского президента в США, зависит от результата переговоров в Женеве 23 ноября

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Shawn Thew/EPA)

Американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита президента Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий лидера Штатов Дональда Трампа по достижению соглашения ко Дню благодарения. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванных чиновников Украины и США, знакомых с ходом переговоров.

Состоится ли поездка Зеленского, зависит от результата мирных переговоров в Женеве в воскресенье, отметили собеседники. Официально о планировании визита украинского президента в США не сообщалось.

Сам Трамп назвал сроки для подписания рамочного соглашения гибкими и заявил журналистам в субботу, что план – "не мое окончательное" предложение.

Выступая из Женевы, государственный секретарь США Марко Рубио отметил прогресс в переговорах с рядом европейских и украинских официальных лиц, но подчеркнул, что необходимо сделать дополнительную работу.

"Я думаю, что это была очень, очень значимая – я бы сказал, вероятно, лучшая встреча и день за все время этого процесса, начиная с января, когда мы только вступили в должность. Но еще нужно сделать некоторую работу, и именно этим наши команды будут заниматься прямо сейчас", — добавил Рубио, пообещав предоставить отчеты после дополнительных встреч.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, в настоящее время нет четких планов относительно визита Зеленского, учитывая активную дипломатию, а также нет запланированных переговоров с Россией или в России.

Другим возможным результатом переговоров в Женеве является то, что министр армии США Дэн Дрисколл может поехать в Россию или встретиться с российскими чиновниками в другом месте, по словам другого американского чиновника. Российские чиновники сообщили CBS News, что пока ничего не запланировано.