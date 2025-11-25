Украина ожидает на визит Зеленского в США в ноябре, чтобы финализировать договоренности – Умеров
Украина ожидает, что до конца ноября президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты, чтобы финализировать договоренности по урегулированию войны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
По его словам, Киев ценит продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны.
Умеров отметил, что делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденных в Женеве.
Теперь Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.
"Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", — отметил секретарь СНБО.
- 21 ноября Трамп заявлял, что Украина должна согласиться с планом по прекращению войны до 27 ноября.
- Канал CBS News писал, что США и Украина обсуждают возможность визита Зеленского в Вашингтон на этой неделе.
- По данным МИД, особенно чувствительные вопросы мирного плана будут вынесены на уровень Зеленского и Трампа.
