Украина ожидает на визит Зеленского в США в ноябре, чтобы финализировать договоренности – Умеров

Делегации Украины и США достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, заявил секретарь СНБО

Рустем Умеров (Фото: Facebook-аккаунт секретаря СНБО)

Украина ожидает, что до конца ноября президент Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты, чтобы финализировать договоренности по урегулированию войны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, Киев ценит продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также неизменные усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны.

Умеров отметил, что делегации достигли общего понимания по ключевым условиям соглашения, обсужденных в Женеве.

Теперь Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров в дальнейших шагах.

"Мы ожидаем организацию визита президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с президентом Трампом", — отметил секретарь СНБО.