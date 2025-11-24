Особо чувствительные пункты мирного плана будут согласованы лично Зеленским и Трампом – МИД

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Вашингтон слышит предостережения Киева по ряду пунктов мирного плана и воспринимает их, при этом особо чувствительные вопросы будут вынесены на уровень президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Нужен реальный мир и гарантия, что эта агрессия не будет повторена даже после достижения мира. Для нас что очень важно? Что американская сторона слышит украинские позиции и воспринимает их. У нас были там определенные предостережения по ряду пунктов. Американская сторона воспринимает эти предостережения и слышит их", — сказал Тихий.

Он отказался уточнить, о каких именно пунктах идет речь. Спикер добавил, что делегации на переговорах в Женеве "проходились пункт за пунктом".

"Дальнейшая работа еще будет. Обновленный рамочный текст уже существует, но продолжится еще работа над рядом пунктов, и особенно чувствительные будут вынесены на уровень президентов Украины и США", — сказал Тихий.

Он считает "хорошим" то, что делегация имела возможность напрямую эти предостережения обсудить с представителями США. Спикер МИД назвал разговор "конструктивным, ориентированным на результат".