У Генштабі відповіли, чи говорили про умови перемир'я зі США у Женеві
На переговорах України та США у Швейцарії скоріше говорили про те, що сприятиме припиненню вогню й втіленню наступних дій, а не про самі умови перемир'я. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив учасник української делегації, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Журналістка запитала, чи всі пункти "мирного плану", що зараз на столі обговорень у сторін, будуть запроваджені до припинення вогню чи вже після нього. Вона уточнила, де місце перемир'я у схемі, про яку зараз дискутують.
Гнатов зауважив, що умови перемир'я – це те, що може обговорюватись між Україною та країною-агресором РФ.
"Переговори у Женеві були між Україною і США та стосувались радше умов, які сприятимуть процесу припинення вогню і впровадженню подальших кроків", – пояснив начальник Генштабу.
Також він заявив LIGA.net, що закінчення війни справедливим миром з відшкодуваннями від Москви Києву неможливе до кінця 2025 року, однак, за певних умов, перемир'я може відбутися за декілька днів або тижнів.
- У цьому ж інтерв'ю LIGA.net Гнатов повідомив, що на переговорах у Женеві не йшлося про скорочення ЗСУ.
- Окрім цього, військовий розповів, що на перемовинах не обговорювали ті питання, що не стосуються Києва безпосередньо, і ті, що мають вирішуватися президентами.
- Також начальник Генштабу заявив, що Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року.
