У Генштабі відповіли, чи говорили про умови перемир'я зі США у Женеві

Гнатов зауважив, що умови припинення вогню – це те, що може обговорюватись між Україною та Росією

Андрій Гнатов (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

На переговорах України та США у Швейцарії скоріше говорили про те, що сприятиме припиненню вогню й втіленню наступних дій, а не про самі умови перемир'я. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив учасник української делегації, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Журналістка запитала, чи всі пункти "мирного плану", що зараз на столі обговорень у сторін, будуть запроваджені до припинення вогню чи вже після нього. Вона уточнила, де місце перемир'я у схемі, про яку зараз дискутують.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

Гнатов зауважив, що умови перемир'я – це те, що може обговорюватись між Україною та країною-агресором РФ.

"Переговори у Женеві були між Україною і США та стосувались радше умов, які сприятимуть процесу припинення вогню і впровадженню подальших кроків", – пояснив начальник Генштабу.

Також він заявив LIGA.net, що закінчення війни справедливим миром з відшкодуваннями від Москви Києву неможливе до кінця 2025 року, однак, за певних умов, перемир'я може відбутися за декілька днів або тижнів.