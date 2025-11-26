В Генштабе ответили, говорили ли об условиях перемирия со США в Женеве
На переговорах Украины и США в Швейцарии скорее говорили том, что будет способствовать прекращению огня и воплощению следующих действий, а не о самих условиях перемирия. Об этом в интервью LIGA.net заявил участник украинской делегации, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Журналистка спросила, все ли пункты мирного плана, который сейчас на столе обсуждений у сторон, будут введены до прекращения огня или уже после него. Она уточнила, где место перемирия в схеме, о которой сейчас дискутируют.
Гнатов отметил, что условия перемирия – это то, что может обсуждаться между Украиной и страной-агрессором РФ.
"Переговоры в Женеве были между Украиной и США и касались скорее условий, которые будут способствовать процессу прекращения огня и внедрению дальнейших шагов", – пояснил начальник Генштаба.
Также он заявил LIGA.net, что окончание войны справедливым миром с возмещениями от Москвы Киеву невозможно до конца 2025 года, однако, при определенных условиях, перемирие может произойти через несколько дней или недель.
- В этом же интервью LIGA.net Гнатов сообщил, что на переговорах в Женеве речь не шла о сокращении ВСУ.
- Кроме этого, военный рассказал, что на переговорах не обсуждали те вопросы, которые не касаются Киева непосредственно, и те, что должны решаться президентами.
- Также начальник Генштаба заявил, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года.
