В Генштабе ответили, говорили ли об условиях перемирия со США в Женеве

Гнатов отметил, что условия прекращения огня – это то, что может обсуждаться между Украиной и Россией

Андрей Гнатов (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

На переговорах Украины и США в Швейцарии скорее говорили том, что будет способствовать прекращению огня и воплощению следующих действий, а не о самих условиях перемирия. Об этом в интервью LIGA.net заявил участник украинской делегации, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Журналистка спросила, все ли пункты мирного плана, который сейчас на столе обсуждений у сторон, будут введены до прекращения огня или уже после него. Она уточнила, где место перемирия в схеме, о которой сейчас дискутируют.

Гнатов отметил, что условия перемирия – это то, что может обсуждаться между Украиной и страной-агрессором РФ.

"Переговоры в Женеве были между Украиной и США и касались скорее условий, которые будут способствовать процессу прекращения огня и внедрению дальнейших шагов", – пояснил начальник Генштаба.

Также он заявил LIGA.net, что окончание войны справедливым миром с возмещениями от Москвы Киеву невозможно до конца 2025 года, однако, при определенных условиях, перемирие может произойти через несколько дней или недель.