В Генштабе раскрыли, что из мирного плана не обсуждали в Швейцарии

Гнатов рассказал, что среди вопросов, которые не рассматривались на переговорах в Женеве, были положения о взаимодействии России с НАТО или Штатами

Андрей Гнатов (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Во время переговоров Украины и США в Швейцарии не обсуждали те вопросы, которые не касаются Киева непосредственно, и те, которые должны решаться президентами. Об этом в интервью LIGA.net заявил участник украинской делегации, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

По его словам, на переговорах в Женеве была предварительная работа, и говорить, что стороны договорились о чем-то конкретном – наверное, преждевременно.

"Да, существовал определенный документ из 28 пунктов, который гулял по интернету. Но это – приблизительная цифра. Большинство вопросов из этого документа проработали и распределили для дальнейшей работы. Вопросы, которые не касаются непосредственно Украины как подписанта, исключили из обсуждения. Например, о взаимодействии России с НАТО или США. Это они должны решать между собой", – рассказал Гнатов.

Также, добавил он, рабочие группы Украины и США не рассматривали решения, которые могут приниматься только на уровне президентов.

Военный отметил, что в целом финальный документ c этих переговоров можно рассматривать как базисный.

На вопрос, идет ли речь о каком-то конкретном тексте с условиями, Гнатов ответил, что это рамочный документ.

СПРАВКА. В первоначальном мирном плане, который В первоначальном мирном плане, который неофициально публиковали западные медиа, в частности, был пункт о том, что Украина соглашается закрепить в Конституции, что она не будет вступать в НАТО, а то дает согласие внести в свои уставы положения о том, что Киев не примут в будущем. В плане с правками Британии, Франции и Германии, о котором заявлял Reuters, уже был пункт о том, что вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует