В Генштабе раскрыли, что из мирного плана не обсуждали в Швейцарии
Во время переговоров Украины и США в Швейцарии не обсуждали те вопросы, которые не касаются Киева непосредственно, и те, которые должны решаться президентами. Об этом в интервью LIGA.net заявил участник украинской делегации, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
По его словам, на переговорах в Женеве была предварительная работа, и говорить, что стороны договорились о чем-то конкретном – наверное, преждевременно.
"Да, существовал определенный документ из 28 пунктов, который гулял по интернету. Но это – приблизительная цифра. Большинство вопросов из этого документа проработали и распределили для дальнейшей работы. Вопросы, которые не касаются непосредственно Украины как подписанта, исключили из обсуждения. Например, о взаимодействии России с НАТО или США. Это они должны решать между собой", – рассказал Гнатов.
Также, добавил он, рабочие группы Украины и США не рассматривали решения, которые могут приниматься только на уровне президентов.
Военный отметил, что в целом финальный документ c этих переговоров можно рассматривать как базисный.
На вопрос, идет ли речь о каком-то конкретном тексте с условиями, Гнатов ответил, что это рамочный документ.
- В этом же интервью LIGA.net начальник Генштаба сообщил, что на переговорах в Женеве речь не шла о сокращении ВСУ.
- Также военный заявил, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года.
