Европейцы ответили на 28 пунктов Трампа своими правками – Reuters публикует их мирный план

800 000 украинская армия в мирное время, аналог 5 статьи НАТО, возвращение России в Большую Восьмерку, Совет мира во главе с президентом США и другое

Дональд Трамп (Иллюстративное фото: ANDY RAIN / EPA)

Агентство Reuters опубликовало текст, как утверждается, европейского встречного предложения к проекту мирного плана США на 28 пунктов, который медиа увидело в воскресенье, 23 ноября.

По его данным, это контрпредложение было разработано европейскими странами из группы E3 – Великобританией, Францией и Германией. Советники по вопросам нацбезопасности этих стран уже имели переговоры с украинской делегацией в Швейцарии перед ее встречей с США.

Как указывает Reuters, этот документ базируется на американском плане, однако проходит его пункт за пунктом с предложенными изменениями и изъятиями.

Ниже текст, который публикует агентство, по тематическим блокам.

Численность ВСУ в 800 000 в мирное время и аналог 5 статьи НАТО от Штатов

1. Суверенитет Украины будет повторно подтвержден;

2. Между Россией, Украиной и НАТО будет заключено соглашение о полном и всеобъемлющем ненападении. Все неоднозначности, существовавшие на протяжении последних 30 лет, будут решены;

3. Этот пункт американского плана изъят. По данным Reuters, в нем было указано: "Будет ожидаться, что Россия не будет вторгаться к своим соседям, а НАТО не будет расширяться";

4. После подписания мирного соглашения будет начат диалог между Россией и НАТО для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущих экономических перспектив;

5. Украина получит надежные гарантии безопасности;

6. Численность ВСУ в мирное время будет ограничена 800 000 человек (в американском варианте, который публиковали медиа, было 600 000. – Ред.).

7. Вступление Украины в НАТО зависит от консенсуса членов НАТО, которого не существует;

8. НАТО соглашается не размещать на постоянной основе войска под своим командованием в Украине в мирное время;

9. Истребители НАТО будут размещены в Польше.

10 [Будет] гарантия от США, соответствующая статье 5 [Североатлантического договора, предусматривающей коллективную защиту];

a) США получат компенсацию за гарантию;

b) Если Украина осуществит вторжение в Россию, она потеряет гарантию;

c) если Россия осуществит вторжение в Украину, кроме надежного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, а любое признание новой территории и все другие выгоды от этого соглашения будут отменены;

11. Украина имеет право на членство в Европейском Союзе и получит краткосрочный приоритетный доступ к европейскому рынку на время рассмотрения этого вопроса.

Новый фонд и совместное восстановление Украины

12. Надежный глобальный пакет [мер по] восстановлению для Украины, включает, но не ограничивается:

а) Созданием Фонда развития Украины для инвестирования в отрасли с высоким уровнем роста, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

b) США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, роста, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

с) Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

d) Развитие инфраструктуры;

e) Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

f) Специальный пакет финансирования будет разработан Всемирным банком для предоставления средств на ускорение этих усилий.

Россию пригласят обратно в Большую Восьмерку, но она заплатит за восстановление Украины

13. Россия будет постепенно реинтегрирована в мировую экономику;

а) Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в каждом конкретном случае;

b) США вступят в долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редкоземов, совместных проектов в Арктике, а также различных других взаимовыгодных корпоративных возможностей;

c) Россия будет приглашена вернуться в G8 (Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц высказывался против этого. – Ред.);

14. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, нанесенный Украине;

Неядерный статус Украины, запуск Запорожской атомной станции под наблюдением МАГАТЭ

15. Будет создана совместная рабочая группа по вопросам безопасности с участием США, Украины, России и европейцев для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения;

16. Россия законодательно закрепит политику ненападения на Европу и Украину;

17. США и Россия договариваются продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Справедливое [соглашение] Start (вероятно, речь идет о СНВ-3. – Ред.);

18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия;

19. Запорожская АЭС (сейчас оккупирована россиянами. – Ред.) будет запущена под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а произведенная электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в соотношении 50/50;

20. Украина примет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языковых меньшинств (похожий пункт о диалоге на высоком уровне между Киевом и Москвой для "повышения взаимопонимания и уважения к многообразию языков, культур и религий" был в якобы мирном плане европейцев, который в октябре публиковало Радио Свобода. – Ред.)

Переговоры о территориях от линии фронта, обмен "всех на всех", возвращение детей

21. Украина обязуется не восстанавливать свою оккупированную суверенную территорию военными средствами. Переговоры о территориальных обменах начнутся от линии соприкосновения;

22. После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силовыми методами. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения этого обязательства;

23. Россия не будет препятствовать Украине в использовании реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут заключены соглашения о свободной перевозке зерна по Черному морю;

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a) Все лица, которые остаются в плену, и тела [погибших] будут обменены по принципу "всех на всех";

b) Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;

c) Будет введена программа воссоединения семей;

d) Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

Выборы в Украине, Совет мира во главе с Трампом, немедленное перемирие

25. Украина проведет выборы как можно скорее после подписания мирного соглашения;

26. Этот пункт повторяет подпункт d в 24-м;

27. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Трампом. За нарушение будут предусмотрены санкции (такой же Совет мира есть в плане главы США по сектору Газа. – Ред.);

28. После того как все стороны согласятся с этим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отступят к согласованным точкам для начала имплементации [воплощения] соглашения. Условия прекращения огня, включая мониторинг, будут согласованы обеими сторонами под наблюдением США.