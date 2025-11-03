Зеленский ответил о "мирном плане" европейцев: Видел ли я его? Нет

Глава государства отметил, что пока не готово ни одного четкого плана по окончанию войны

Владимир Зеленский (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не видел никакого нового мирного плана от европейских партнеров. Об этом глава государства заявил во время брифинга с медиа.

Журналистка отметила, что к якобы плану Европы из 12 пунктов (ранее его опубликовало Радио Свобода. – Ред.) есть много вопросов, в частности от украинцев, поскольку там есть и языковой аспект, и возвращение РФ за стол переговоров и в международные форматы, а также снятие санкций со страны-агрессора. Она уточнила, действительно ли это план, который предлагает Украина и Европа, и видели ли его в США?

"Важно в этом вопросе, видел ли я, как президент Украины, этот план? Нет. Мне кажется, это и есть ответ на многие из тех вопросов, о которых вы сказали", – ответил Зеленский.

По его словам, есть разные размышления и предложения европейских партнеров по мирному урегулированию.

Относительно возвращения РФ за стол переговоров, президент отметил, что "удивлен" этим пунктом поскольку ни глава Штатов Дональд Трамп, ни любой из лидеров Европы пока не могут заставить Москву это сделать.

Глава государства рассказал, что с сейчас ведутся консультации Украины с европейскими партнерами на уровне советников ("есть несколько разных разговоров"), но подчеркнул, что "никакого плана четкого на столе пока готового нет".

Относительно языкового вопроса и других моментов, Зеленский напомнил, что такие требования к Украине озвучивались во время Стамбульских переговоров с РФ в начале полномасштабного вторжения: "[Тогда] также были наработки не нашей стороной [сделаны]. Ну, примерно мы понимаем, откуда это может происходить, но я бы относился к плану серьезно тогда, когда он будет".

Президент добавил, что в дальнейшем Украина и европейцы поделятся друг с другом своими видениями относительно окончания войны.

"Наши видения, кстати, они не новые. То есть мы понимаем, что это за война и понимаем на что мы готовы пойти... И мы понимаем, какие первые шаги должны быть, чтобы в целом перейти к дипломатии, потому что пока ее нет. Мы с вами это видим", – отметил Зеленский. Ранее он, как и Трамп, выступал за то, чтобы сначала прекратить войну за нынешней линией фронта, а потом начать переговоры.

В то же время глава государства подчеркнул, что украинские и европейские наработки все равно не будут готовы без позиции Штатов, поскольку без военной помощи и политической поддержки Вашингтона "пока прийти к дипломатии просто невозможно".

"Поэтому будут европейские наработки вместе, безусловно, с нами, и мы будем их проговаривать с США... вы же знаете, у них [американцев] есть свое видение этого. Главное, какое видение у нас, потому что война в Украине", – подытожил он.