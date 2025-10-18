Зеленский поддержал Трампа по остановке войны "там, где мы есть", но вопрос в Путине

Дональд Трамп и Владимир Зеленський (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский поддержал позицию своего американского коллеги Дональда Трампа о прекращении войны в соответствии с нынешней ситуацией, но подчеркнул, что вопрос в российском диктаторе Владимире Путине. Об этом глава государства рассказал во время брифинга после встречи в Белом доме.

"Мы должны [остановить войну] ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас и что мы имеем сейчас... Ведь такая большая страна нам противостоит. Я думаю, что мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. И здесь президент США прав – мы должны остановиться там, где мы есть", – рассказал президент.

По словам Зеленского, важно остановить боевые действия "там, где мы есть", а затем начать переговоры о мирном урегулировании.

"Но я согласен с президентом Трампом, что обе стороны должны остановиться. Но, между нами говоря, здесь вопрос в Путине, потому что не мы начинали эту войну", – акцентировал глава государства.

Также президент добавил, что вопрос территорий – является "очень чувствительным" и "самым сложным" в переговорах. Он акцентировал, что россияне имеют другую позицию и действительно хотели бы оккупировать всю территорию Украины.

В то же время глава государства отметил, что Украина выступает за то, чтобы сначала ввести прекращение огня, чтобы "мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции".

"Я думаю, что это [перемирие] очень важный первый шаг. Я думаю, что президент [Трамп] это понимает. Самый сложный вопрос в любых переговорах, при любом формате все равно будет касаться территории. К сожалению, но будет касаться территории Украины", – пояснил Зеленский.

Президент и раньше выступал за то, чтобы сначала достичь прекращения огня, а затем искать дипломатическое решение.