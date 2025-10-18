Зеленский поддержал Трампа по остановке войны "там, где мы есть", но вопрос в Путине
Президент Владимир Зеленский поддержал позицию своего американского коллеги Дональда Трампа о прекращении войны в соответствии с нынешней ситуацией, но подчеркнул, что вопрос в российском диктаторе Владимире Путине. Об этом глава государства рассказал во время брифинга после встречи в Белом доме.
"Мы должны [остановить войну] ради наших стран и при таких обстоятельствах, где мы сейчас и что мы имеем сейчас... Ведь такая большая страна нам противостоит. Я думаю, что мы должны остановиться там, где мы сейчас находимся. И здесь президент США прав – мы должны остановиться там, где мы есть", – рассказал президент.
По словам Зеленского, важно остановить боевые действия "там, где мы есть", а затем начать переговоры о мирном урегулировании.
"Но я согласен с президентом Трампом, что обе стороны должны остановиться. Но, между нами говоря, здесь вопрос в Путине, потому что не мы начинали эту войну", – акцентировал глава государства.
Также президент добавил, что вопрос территорий – является "очень чувствительным" и "самым сложным" в переговорах. Он акцентировал, что россияне имеют другую позицию и действительно хотели бы оккупировать всю территорию Украины.
В то же время глава государства отметил, что Украина выступает за то, чтобы сначала ввести прекращение огня, чтобы "мы могли сесть за стол переговоров, поговорить, понять наши позиции".
"Я думаю, что это [перемирие] очень важный первый шаг. Я думаю, что президент [Трамп] это понимает. Самый сложный вопрос в любых переговорах, при любом формате все равно будет касаться территории. К сожалению, но будет касаться территории Украины", – пояснил Зеленский.
Президент и раньше выступал за то, чтобы сначала достичь прекращения огня, а затем искать дипломатическое решение.
- После встречи в Белом доме Трамп заявил, что сказал президенту Украины, как и российскому диктатору, что пора прекратить убийства и заключить сделку.
- Зеленский подтвердил, что они с главой США обсуждали вопрос поставки Tomahawk. По словам президента, Трамп отметил, что Штатам также нужны эти ракеты. Однако глава Украины подчеркнул, что "никто не отменял эту тему".
- По данным собеседников Axios, президент США сообщил своему украинскому коллеге, что он не намерен предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, по крайней мере, на данный момент.
