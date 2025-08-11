Сначала надо достичь перемирия, а потом искать дипломатическое решение – Зеленский
Сначала в российско-украинской войне нужно достичь перемирия, а потом искать дипломатическое решение, заявил президент Владимир Зеленский после общения со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой.
"У нас одинаковая позиция: сначала должно быть прекращение огня, а затем поиск дипломатического решения, которое позволит закончить войну честным и длительным миром. Без четких гарантий безопасности любые другие договоренности только дадут России возможность возобновить свои силы", – рассказал руководитель Украины.
Также он проинформировал Науседу о контактах с партнерами и дипломатических усилиях, поблагодарил Литву и все страны Северной Европы и Балтии за декларацию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также готовность прилагать дипломатические усилия, оказывать помощь Киеву и усиливать санкции против Москвы.
"Обсудили ситуацию на поле боя и наши потребности. Поблагодарил за вклад Литвы в поставках систем Patriot в Украину", – добавил Зеленский.
Также политики говорили о ситуации с переговорным процессом по вступлению Украины в Европейский союз.
"Гитанас полностью разделяет нашу позицию: Украина и Молдова должны двигаться к членству в ЕС синхронно и одновременно. Спасибо!", – подытожил украинский президент.
- В вечернем обращении он сообщил, что российский диктатор Путин не готовится к прекращению огня и войны, а взамен оккупанты перемещают войска для новых наступлений.
