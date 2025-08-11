Спочатку треба досягти перемир'я, а потім шукати дипломатичного рішення – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Спочатку у російсько-українській війні потрібно досягти перемир'я, а потім шукати дипломатичного рішення, заявив президент Володимир Зеленський після спілкування зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою.

"У нас однакова позиція: спочатку має бути припинення вогню, а потім пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили", – розповів керівник України.

Також він поінформував Науседу про контакти з партнерами та дипломатичні зусилля, подякував Литві та всім країнам Північної Європи й Балтії за декларацію на підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, надавати допомогу Києву та посилювати санкції проти Москви.

"Обговорили ситуацію на полі бою та наші потреби. Подякував за внесок Литви в постачання систем Patriot в Україну", – додав Зеленський.

Також політики розмовляли про ситуацію з перемовним процесом щодо вступу України до Європейського союзу.

"Гітанас повністю поділяє нашу позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно. Дякую!", – підсумував український президент.