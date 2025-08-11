Свириденко: Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно

Глава уряду обговорила перебіг переговорного процесу щодо членства України в ЄС з фінським колегою

Юлія Свириденко (Фото: мережа Х прем'єр-міністерки)

Переговори щодо членства України та Молдови у Євросоюзі мають рухатися спільно. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час розмови з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повідомила вона у Telegram.

"Україна виконала всі необхідні умови для відкриття кластера 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", – написала Свириденко.

Прем'єр-міністерка заявила, що Україна розраховує на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля "послідовного і справедливого підходу до процесу розширення".

"Впевнена, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи", – написала вона.

Днями позицію України щодо одночасного відкриття переговорного процесу разом із Молдовою озвучував президент Володимир Зеленський під час розмов із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

Він зазначив, що лідери данського та естонського урядів підтримують необхідність "справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом".

"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати", – написав Зеленський.