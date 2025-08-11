Свириденко: Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно
Переговори щодо членства України та Молдови у Євросоюзі мають рухатися спільно. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час розмови з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, повідомила вона у Telegram.
"Україна виконала всі необхідні умови для відкриття кластера 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", – написала Свириденко.
Прем'єр-міністерка заявила, що Україна розраховує на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля "послідовного і справедливого підходу до процесу розширення".
"Впевнена, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи", – написала вона.
Днями позицію України щодо одночасного відкриття переговорного процесу разом із Молдовою озвучував президент Володимир Зеленський під час розмов із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
Він зазначив, що лідери данського та естонського урядів підтримують необхідність "справедливого підходу й виконання зобовʼязань як для України, так і для Молдови разом".
"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати", – написав Зеленський.
- У квітні європейський чиновник повідомив, що у ЄС хочуть відкрити всі переговорні кластери з Україною цього року. Однак для цього потрібна згода усіх 27 країн-членів ЄС.
- 26 червня Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks-2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти, тому Угорщина блокуватиме відкриття переговорів про вступ України до ЄС.
- 4 липня Молдова заявила, що хоче розпочати переговори про членство з Європейським Союзом до вересневих виборів, щоб протидіяти російській дезінформації в країні щодо ЄС.
- 18 липня Євросоюз мав відкрити переговори за першим кластером вступу України до ЄС, однак цього не сталося.
