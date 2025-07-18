Стефанішина: Євросоюз не зміг 18 липня відкрити перший кластер переговорів про вступ України

Ольга Стефанішина (Фото: x.com/StefanishynaO)

18 липня Євросоюз мав відкрити переговори за першим кластером вступу України до ЄС, однак цього не сталося. Про це повідомила спеціальна уповноважена президента з питань розвитку співробітництва зі США Ольга Стефанішина в інтерв'ю Європейській правді.

"Європейські інституції показали, що наразі вони не готові мобілізувати зусилля і ухвалити рішення про відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС", – сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна максимально працювала з кабінетами керівників Європейського Союзу, з Єврокомісією, з міністрами країн ЄС над тим, щоб 18 липня рішення про відкриття переговорів за першим кластером відбулося. До роботи були також залучені голова МЗС Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми розуміли, що це рішення може бути ухвалене, і доклали максимально зусиль, яких можна було докласти. Зробили все можливе. Але зрештою для нас стало зрозуміло, що цього рішення не буде. Очевидно, забракло якогось ключового політичного елементу всередині Європейського Союзу", – сказала уповноважена президента.

За її словами, це сприяло тому, що президент Володимир Зеленський ухвалив остаточне рішення назначити Стефанішину на посаду до США, щоб "переспрямувати її зусилля" з Європи на Америку.

Тепер для відкриття кластерів переговорів потрібна комунікація президента з європейськими лідерами.

"Потрібна робота дипломатії, тобто Андрій Іванович (Сибіга) зможе далі на рівні держав-членів просувати це рішення", – зазначила Стефанішина.

Також, за її словами, цілі України – відкрити всі кластери у 2025 році та до кінця 2027 року завершити зміну законодавства, щоб воно повністю відповідало праву ЄС.