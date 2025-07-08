Угорщина також вирішуватиме долю переговорів України про вступ до ЄС – Єврокомісія

Будівля Європейської комісії (Фото: Мілана Головань, LIGA.net)

Україна виконала критерії для відкриття першого кластера переговорів щодо вступу до Євросоюзу, повідомив кореспонденту LIGA.net у Брюсселі речник Єврокомісії. Щодо ситуації з Угорщиною, він пояснив, що всі рішення про розширення ЄС ухвалюватимуться всіма державами-членами блоку.

Відповідаючи на запитання LIGA.net щодо того, як Брюссель планує обійти ситуацію, якщо Угорщина продовжуватиме блокувати важливі рішення чи спільні заяви щодо України, в Єврокомісії зазначили, що всі рішення в ЄС повинні ухвалюватися одноголосно.

Однак на цей час Угорщина є частиною переговорного процесу, і формальні рішення ухвалюватимуться всіма державами-членами, додали там.

"Після того, як у грудні 2023 року глави держав та урядів ухвалили рішення про відкриття переговорів щодо вступу з Україною, Рада ЄС погодила основний документ для переговорів, так звані "переговорні рамки", що було офіційно відкрито у червні 2024 року. Ці рамки були узгоджені усіма державами-членами ЄС, включно з Угорщиною, і визначають процедури для ведення переговорів", – йдеться у заяві.

Єврокомісія оцінила, що Україна виконала критерії для відкриття першого кластера, що охоплює основоположні принципи ЄС. Також була позитивно оцінена дія плану України щодо нацменшин, що "враховує занепокоєння її сусідів".

"З моменту початку переговорів як Україна, так і Молдова роблять сталий прогрес на шляху до вступу в ЄС. Наразі основні обговорення зосереджені на першому переговорному кластері, де обидві країни-кандидати прийняли документи, передбачені в рамках переговорів", – підсумували у євроінституції.

14 березня 2025 року президент Зеленський повідомив, що рішення про членство України у ЄС блокує лише одна країна – Угорщина. Для розв'язання питань зовнішньої політики та безпеки потрібна підтримка усіх країн – членів блоку.

26 червня угорський прем'єр Орбан оголосив результати пропагандистського національного опитування Voks2025 щодо вступу України до ЄС. Він заявив, що абсолютна більшість угорців проголосували проти.