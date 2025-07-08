Стефанішина: Існує стратегічне рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

Ольга Стефанішина (Фото: Офіс віцепрем'єрки)

Існує геополітичне та стратегічне рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі, адже країна через своє вето блокує розвиток блоку. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Факти ICTV.

За її словами, Данія, яка наразі головує у Раді Євросоюзу, налаштована щодо Угорщини радикально.

"Є розуміння, що це геополітичне та стратегічне рішення, є розуміння правової підногітної і є розуміння, що внаслідок того, що вся увага концентрується, як подолати угорське вето, Європейський Союз не може розвиватися і не може конкурувати в багатьох питаннях на геополітичній арені", – сказала вона.

Стефанішина наголосила, що рішення про позбавлення Угорщини права голосу в ЄС ухвалене не лише через блокування євроінтеграції України, а й через її протидію щодо інших питань.

"Замість того, щоб узгоджувати зміст 18-го пакету санкцій проти Росії, всі узгоджували методи, якими можна домовитися з Угорщиною", – навела приклад віцепрем’єрка.