Стефанішина: Існує стратегічне рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС
Існує геополітичне та стратегічне рішення щодо позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі, адже країна через своє вето блокує розвиток блоку. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю Факти ICTV.
За її словами, Данія, яка наразі головує у Раді Євросоюзу, налаштована щодо Угорщини радикально.
"Є розуміння, що це геополітичне та стратегічне рішення, є розуміння правової підногітної і є розуміння, що внаслідок того, що вся увага концентрується, як подолати угорське вето, Європейський Союз не може розвиватися і не може конкурувати в багатьох питаннях на геополітичній арені", – сказала вона.
Стефанішина наголосила, що рішення про позбавлення Угорщини права голосу в ЄС ухвалене не лише через блокування євроінтеграції України, а й через її протидію щодо інших питань.
"Замість того, щоб узгоджувати зміст 18-го пакету санкцій проти Росії, всі узгоджували методи, якими можна домовитися з Угорщиною", – навела приклад віцепрем’єрка.
- 23 червня глава угорського МЗС заявив, що його країна спільно зі Словаччиною заблокували ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
- Чиновник пояснив, що це є відповіддю на план Єврокомісії з відмови від російських нафти й газу. В Орбана вважають, що заборона купувати дешеві енергоносії з РФ суперечить попереднім домовленостям.