Стефанишина: Существует стратегическое решение о лишении Венгрии права голоса в ЕС
Существует геополитическое и стратегическое решение по лишению Венгрии права голоса в Европейском союзе, поскольку страна своим вето блокирует развитие блока. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Факты ICTV.
По ее словам, Дания, которая в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза, настроена по отношению к Венгрии радикально.
"Есть понимание, что это геополитическое и стратегическое решение, понимание правовой подоплеки и понимание, что из-за того, что все внимание сосредоточено на том, как преодолеть венгерское вето, Европейский Союз не может развиваться и не может конкурировать во многих вопросах на геополитической арене", – сказала она.
Стефанишина подчеркнула, что решение о лишении Венгрии права голоса в ЕС принято не только из-за блокирования евроинтеграции Украины, но и из-за ее противодействия по другим вопросам.
"Вместо того, чтобы согласовывать содержание 18-го пакета санкций против России, все согласовывали методы, с помощью которых можно договориться с Венгрией", – привела пример вице-премьер.
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