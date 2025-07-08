Стефанишина: Существует стратегическое решение о лишении Венгрии права голоса в ЕС

Дания, которая в настоящее время занимает пост председателя Совета Европейского союза, настроена по отношению к Венгрии крайне резко

Ольга Стефанишина (Фото: Офис вице-премьер-министра)

Существует геополитическое и стратегическое решение по лишению Венгрии права голоса в Европейском союзе, поскольку страна своим вето блокирует развитие блока. Об этом сообщила заместитель премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Факты ICTV.

По ее словам, Дания, которая в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза, настроена по отношению к Венгрии радикально.

"Есть понимание, что это геополитическое и стратегическое решение, понимание правовой подоплеки и понимание, что из-за того, что все внимание сосредоточено на том, как преодолеть венгерское вето, Европейский Союз не может развиваться и не может конкурировать во многих вопросах на геополитической арене", – сказала она.

Стефанишина подчеркнула, что решение о лишении Венгрии права голоса в ЕС принято не только из-за блокирования евроинтеграции Украины, но и из-за ее противодействия по другим вопросам.

"Вместо того, чтобы согласовывать содержание 18-го пакета санкций против России, все согласовывали методы, с помощью которых можно договориться с Венгрией", – привела пример вице-премьер.