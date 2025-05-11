Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин – Мін'юст
Угорський прем'єр Віктор Орбан (Фото: ЕРА)

Угорщина перенесла заплановану на 12 травня зустріч з українською делегацією, під час якої мала обговорити питання національних меншин, повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції. Ці переговори мали стати першим кроком до постійного діалогу.

У відомстві зазначили, що раніше у Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

"Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація", – додали у Мін'юсті.

Влітку 2024 року Угорщина висунула Україні 11 вимог щодо захисту там угорських національних меншин. Будапешт вирішив, що це необхідно для розблокування вступу України до Євросоюзу. Серед цих вимог були такі:

Визнання шкіл навіть з одним угорським класом як угорських шкіл.

Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською.

Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді.

Зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську.

  • У березні угорський прем'єр Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їх ставлення до вступу України до Європейського Союзу на початку березня.
  • Питання в національних консультаціях часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей узгоджується з позицією уряду. Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують національні консультації як засіб пропаганди.
  • 22 квітня прем’єр Угорщини взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС, і проголосував "проти".
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