Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин – Мін'юст
Угорщина перенесла заплановану на 12 травня зустріч з українською делегацією, під час якої мала обговорити питання національних меншин, повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції. Ці переговори мали стати першим кроком до постійного діалогу.
У відомстві зазначили, що раніше у Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.
"Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація", – додали у Мін'юсті.
Влітку 2024 року Угорщина висунула Україні 11 вимог щодо захисту там угорських національних меншин. Будапешт вирішив, що це необхідно для розблокування вступу України до Євросоюзу. Серед цих вимог були такі:
→ Визнання шкіл навіть з одним угорським класом як угорських шкіл.
→ Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською.
→ Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді.
→ Зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську.
- У березні угорський прем'єр Орбан анонсував опитування серед угорців щодо їх ставлення до вступу України до Європейського Союзу на початку березня.
- Питання в національних консультаціях часто мають упереджену форму, а переважна більшість відповідей узгоджується з позицією уряду. Угорська опозиція та громадянське суспільство критикують національні консультації як засіб пропаганди.
- 22 квітня прем’єр Угорщини взяв участь в ініційованих ним національних консультаціях, де угорців опитують щодо підтримки членства України в ЄС, і проголосував "проти".