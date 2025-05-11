Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин – Мін'юст

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація

Венгерский премьер Виктор Орбан (Фото: ЕРА)

Угорщина перенесла заплановану на 12 травня зустріч з українською делегацією, під час якої мала обговорити питання національних меншин, повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції. Ці переговори мали стати першим кроком до постійного діалогу.

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У відомстві зазначили, що раніше у Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

"Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація", – додали у Мін'юсті.

Влітку 2024 року Угорщина висунула Україні 11 вимог щодо захисту там угорських національних меншин. Будапешт вирішив, що це необхідно для розблокування вступу України до Євросоюзу. Серед цих вимог були такі:

→ Визнання шкіл з навіть з одним угорським класом як угорських шкіл;

→ Скасування норми про те, який відсоток угорців повинен жити на певній території для визнання її угорською.

→ Внесення змін до виборчого законодавства для забезпечення представництва угорців у Верховній Раді.

→ Зняття вимоги до державних діячів щодо знання державної мови, дозволяючи їм використовувати угорську.