Венгрия также будет решать судьбу переговоров Украины о вступлении в ЕС – Еврокомиссия

Здание Европейской комиссии (Фото: Милана Головань, LIGA.net)

Украина выполнила критерии для открытия первого кластера переговоров по вступлению в Евросоюз, сообщил корреспонденту LIGA.net в Брюсселе представитель Еврокомиссии. Относительно ситуации с Венгрией, он пояснил, что все решения о расширении ЕС будут приниматься всеми государствами-членами блока.

Отвечая на вопрос LIGA.net относительно того, как Брюссель планирует обойти ситуацию, если Венгрия будет продолжать блокировать важные решения или совместные заявления по Украине, в Еврокомиссии отметили, что все решения в ЕС должны приниматься единогласно.

Однако в настоящее время Венгрия является частью переговорного процесса, и формальные решения будут приниматься всеми государствами-членами, добавили там.

"После того, как в декабре 2023 года главы государств и правительств приняли решение об открытии переговоров по вступлению с Украиной, Совет ЕС согласовал основной документ для переговоров, так называемые "переговорные рамки", которые были официально открыты в июне 2024 года. Эти рамки согласованы всеми государствами-членами ЕС, включая Венгрию, и определяют процедуры для ведения переговоров", – говорится в заявлении.

Еврокомиссия оценила, что Украина выполнила критерии для открытия первого кластера, охватывающего основополагающие принципы ЕС. Также было положительно оценено действие плана Украины относительно нацменьшинств, что "учитывает беспокойство ее соседей".

"С момента начала переговоров как Украина, так и Молдова делают устойчивый прогресс на пути к вступлению в ЕС. Сейчас основные обсуждения сосредоточены на первом переговорном кластере, где обе страны-кандидаты приняли документы, предусмотренные в рамках переговоров", – подытожили в евроинституции.

14 марта 2025 года президент Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех стран – членов блока.

26 июня венгерский премьер Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 о вступлении Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.