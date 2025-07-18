Стефанишина: ЕС не смог 18 июля открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины

Ольга Стефанишина (Фото: x.com/StefanishynaO)

18 июля Евросоюз должен был открыть переговоры по первому кластеру вступления Украины в ЕС, однако этого не произошло. Об этом сообщила специальная уполномоченная президента по вопросам развития сотрудничества с США Ольга Стефанишина в интервью Европейской правде.

"Европейские институты показали, что пока они не готовы мобилизовать усилия и принять решение об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС", – сказала она.

По словам Стефанишиной, Украина максимально работала с кабинетами руководителей Европейского Союза, с Еврокомиссией, с министрами стран ЕС над тем, чтобы 18 июля решение об открытии переговоров по первому кластеру состоялось. К работе были также привлечены глава МИД Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы понимали, что это решение может быть принято, и приложили максимум усилий, какие можно было приложить. Сделали все возможное. Но в конце концов для нас стало понятно, что этого решения не будет. Очевидно, не хватило какого-то ключевого политического элемента внутри Европейского Союза", – сказала уполномоченная президента.

По ее словам, это способствовало тому, что президент Владимир Зеленский принял окончательное решение назначить Стефанишину на должность в США, чтобы "перенаправить ее усилия" с Европы на Америку.

Теперь для открытия кластеров переговоров нужна коммуникация президента с европейскими лидерами.

"Нужна работа дипломатии, то есть Андрей Иванович (Сибига) сможет дальше на уровне государств-членов продвигать это решение", – отметила Стефанишина.

Также, по ее словам, цели Украины – открыть все кластеры в 2025 году и до конца 2027 года завершить изменение законодательства, чтобы оно полностью соответствовало праву ЕС.