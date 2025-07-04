Молдова закликає ЄС просувати переговори про членство, щоб протистояти Москві

У Кишиневі побоюються, що під час парламентських виборів у вересні російська дезінформація зірве євроінтеграцію країни

Крістіна Герасимова (Фото: CHASIALIS VAIOS/EPA)

Молдова хоче розпочати переговори про членство з Європейським Союзом до вересневих виборів, щоб протидіяти російській дезінформації в країні щодо ЄС. Про це агенції Reuters заявила віцепрем'єр-міністерка Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова.

"Для Молдови час має вирішальне значення. У нас 28 вересня парламентські вибори, де дезінформація, на жаль, відіграє велику роль, і більшість цієї дезінформації спрямована проти ЄС", – сказала Герасимова.

За її словами, російська пропаганда стверджує, що ЄС не зацікавлений у членстві Молдови.

"Нам потрібно показати, що коли ми виконуємо свої зобов’язання, ЄС відповідає взаємністю. І це допоможе нам спростувати наративи, які хочуть довести протилежне", – заявила віцепрем'єр-міністерка.

Молдова розраховує поставити це питання під час першого в історії саміту ЄС-Молдова, який розпочнеться 4 липня в Кишиневі.

Як зазначає агенція, європейські чиновники стикаються з дилемою: вони хочуть підтвердити Молдові, що ЄС прагне її майбутньої інтеграції, не викликаючи водночас побоювання України, що вона може залишитися позаду.

Для Молдови та України відкриття першого кластеру переговорів про членство у блоці мало відбутися одночасно, але Угорщина заблокувала цей процес.

"Ми щиро віримо, що держави-члени знайдуть рішення як для Молдови, так і для України щодо відкриття кластера найближчим часом", – впевнена Герасимова.