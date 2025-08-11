Свириденко: Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны продвигаться совместно

Глава правительства обсудила ход переговоров о членстве Украины в ЕС со своим финским коллегой

Юлия Свириденко (Фото: сеть Х премьер-министра)

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны идти совместно. Такое мнение высказала премьер-министр Юлия Свириденко во время разговора с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщила она в Telegram.

"Украина выполнила все необходимые условия для открытия кластера 1 ("Основы") и продолжает конструктивные консультации для разблокировки этого этапа. Мы считаем, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы должны продвигаться совместно", – написала Свириденко.

Премьер-министр заявила, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Финляндии и совместную работу для "последовательного и справедливого подхода к процессу расширения".

"Уверена, что членство Украины в ЕС укрепит долгосрочную безопасность всей Европы", – написала она.

Недавно позицию Украины относительно одновременного начала переговорного процесса вместе с Молдовой озвучивал президент Владимир Зеленский во время бесед с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Он отметил, что лидеры датского и эстонского правительств поддерживают необходимость "справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе".

"На этом пути не может быть разделений и несправедливости. Единение должно работать", – написал Зеленский.