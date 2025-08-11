Свириденко: Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны продвигаться совместно
Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны идти совместно. Такое мнение высказала премьер-министр Юлия Свириденко во время разговора с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, сообщила она в Telegram.
"Украина выполнила все необходимые условия для открытия кластера 1 ("Основы") и продолжает конструктивные консультации для разблокировки этого этапа. Мы считаем, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы должны продвигаться совместно", – написала Свириденко.
Премьер-министр заявила, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Финляндии и совместную работу для "последовательного и справедливого подхода к процессу расширения".
"Уверена, что членство Украины в ЕС укрепит долгосрочную безопасность всей Европы", – написала она.
Недавно позицию Украины относительно одновременного начала переговорного процесса вместе с Молдовой озвучивал президент Владимир Зеленский во время бесед с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
Он отметил, что лидеры датского и эстонского правительств поддерживают необходимость "справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе".
"На этом пути не может быть разделений и несправедливости. Единение должно работать", – написал Зеленский.
- В апреле европейский чиновник сообщил, что в ЕС хотят открыть все переговорные кластеры с Украиной в этом году. Однако для этого необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского общенационального опроса Voks-2025 о вступлении Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовало против, поэтому Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- 4 июля Молдова заявила, что хочет начать переговоры о членстве в Европейском Союзе до сентябрьских выборов, чтобы противостоять российской дезинформации в стране, касающейся ЕС.
- 18 июля Евросоюз должен был начать переговоры по первому кластеру вступления Украины в ЕС, однако этого не произошло.
