Reuters: Зеленский покинул Белый дом

После встречи с Дональдом Трампом украинский президент выйдет к журналистам

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Shawn Thew/EPA)

Встреча президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа завершилась. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным медиа, украинский президент покинул Белый дом. Ожидается, что после встречи Зеленский даст брифинг.

Суспильне со ссылкой на неназванного собеседника в украинской делегации сообщило, что в эти минуты Зеленский проводит телефонный звонок с европейскими лидерами. Это групповой звонок, но список подключенных пока не известен.

Украинский президент прибыл в Белый дом около 20:30 по Киеву. Лидеры пообщались с прессой, а затем пошли на закрытую встречу. Она состоялась в форме обеда.

14 октября Трамп анонсировал, что во время встречи в Белом доме 17 числа будет говорить с Зеленским, в частности, о передаче Украине Tomahawk.

Он признал, что во время разговора российскому диктатору не понравилась идея передачи Tomahawk Украине. В то же время Трамп заявил, что Америке также нужны эти ракеты.