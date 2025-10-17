Трамп: Путину действительно не понравилась идея с продажей Tomahawk Украине

Глава Штатов заявил, что спросил у диктатора РФ, не против ли он передачи нескольких тысяч дальнобойных ракет его оппонентам

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время звонка российскому диктатору Владимиру Путину не понравилась идея передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом руководитель Штатов заявил во время мероприятия в Белом доме.

"Ну, конечно [Путин пытался отговорить от продажи этих ракет]. Что, по вашему мнению, он должен был сказать: "Пожалуйста, продайте Tomahawk?" Должен ли он был сказать: "Пожалуйста, продайте эти Tomahawk. Я действительно благодарен за это"? Я на самом деле сказал [Путину]: "Вы не против, если я отдам несколько тысяч Tomahawk вашим оппонентам?". Я именно так и сказал ему. Ему не понравилась эта идея. Ему она действительно не понравилась", – рассказал Трамп.

На этом же мероприятии президент США заявил, что они немного говорили о Tomahawk с Путиным, отметив, что Штатам также нужно это вооружение.

"У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, что мы не можем исчерпать [их запасы] для нашей страны. Так что, знаете, они очень жизненно важны, они очень мощные, они очень точные, они очень хорошие – но они нам нужны тоже. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", – пояснил глава американского государства.

Также он анонсировал, что его встреча с Путиным в Будапеште должна состояться в течение двух недель.