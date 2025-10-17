Трамп: Путину действительно не понравилась идея с продажей Tomahawk Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время звонка российскому диктатору Владимиру Путину не понравилась идея передачи американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом руководитель Штатов заявил во время мероприятия в Белом доме.
"Ну, конечно [Путин пытался отговорить от продажи этих ракет]. Что, по вашему мнению, он должен был сказать: "Пожалуйста, продайте Tomahawk?" Должен ли он был сказать: "Пожалуйста, продайте эти Tomahawk. Я действительно благодарен за это"? Я на самом деле сказал [Путину]: "Вы не против, если я отдам несколько тысяч Tomahawk вашим оппонентам?". Я именно так и сказал ему. Ему не понравилась эта идея. Ему она действительно не понравилась", – рассказал Трамп.
На этом же мероприятии президент США заявил, что они немного говорили о Tomahawk с Путиным, отметив, что Штатам также нужно это вооружение.
"У нас их много, но они нам нужны. Я имею в виду, что мы не можем исчерпать [их запасы] для нашей страны. Так что, знаете, они очень жизненно важны, они очень мощные, они очень точные, они очень хорошие – но они нам нужны тоже. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать", – пояснил глава американского государства.
Также он анонсировал, что его встреча с Путиным в Будапеште должна состояться в течение двух недель.
- 14 октября Трамп анонсировал, что во время встречи в Белом доме 17 числа будет говорить с президент Зеленским, в частности, о передаче Украине Tomahawk. Против этого неоднократно выступал Кремль, в том числе и лично Путин. Глава Украины отмечал, что Москва боится поставок такого вооружения – и это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны.
- 16 октября Зеленский, после звонка Трампа и Путина, связал возвращение России к переговорам с обсуждением передачи Украине Tomahawk.
