Трамп: Путіну справді не сподобалась ідея з продажем Tomahawk Україні
Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, під час дзвінку російському диктатору Володимиру Путіну не сподобалась ідея передання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні. Про це керівник Штатів заявив під час заходу у Білому домі.

"Ну, звичайно [Путін намагався відмовити від продажу цих ракет]. Що, на вашу думку, він мав сказати: "Будь ласка, продайте Tomahawk?" Чи мав він сказати: "Будь ласка, продайте ці Tomahawk. Я справді вдячний за це"? Я насправді сказав [Путіну]: "Ви не проти, якщо я віддам кілька тисяч Tomahawk вашим опонентам?". Я саме так і сказав йому. Йому не сподобалася ця ідея. Йому вона справді не сподобалася", – розповів Трамп.

На цьому ж заході президент США заявив, що вони небагато говорили про Tomahawk з Путіним, зауваживши, що Штатам також потрібне це озброєння.

"У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, що ми не можемо вичерпати [їх запаси] для нашої країни. Тож, знаєте, вони дуже життєво важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші – але вони нам потрібні теж. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", – пояснив глава американської держави.

Також він анонсував, що його зустріч з Путіним у Будапешті має відбутися впродовж двох тижнів.

  • 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі 17 числа говоритиме з президентом Зеленським, зокрема, про передання Україні Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
  • 16 жовтня Зеленський, після дзвінка Трампа та Путіна, пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні Tomahawk.
