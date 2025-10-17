Трамп: Путіну справді не сподобалась ідея з продажем Tomahawk Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, під час дзвінку російському диктатору Володимиру Путіну не сподобалась ідея передання американських далекобійних ракет Tomahawk Україні. Про це керівник Штатів заявив під час заходу у Білому домі.
"Ну, звичайно [Путін намагався відмовити від продажу цих ракет]. Що, на вашу думку, він мав сказати: "Будь ласка, продайте Tomahawk?" Чи мав він сказати: "Будь ласка, продайте ці Tomahawk. Я справді вдячний за це"? Я насправді сказав [Путіну]: "Ви не проти, якщо я віддам кілька тисяч Tomahawk вашим опонентам?". Я саме так і сказав йому. Йому не сподобалася ця ідея. Йому вона справді не сподобалася", – розповів Трамп.
На цьому ж заході президент США заявив, що вони небагато говорили про Tomahawk з Путіним, зауваживши, що Штатам також потрібне це озброєння.
"У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі, що ми не можемо вичерпати [їх запаси] для нашої країни. Тож, знаєте, вони дуже життєво важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші – але вони нам потрібні теж. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити", – пояснив глава американської держави.
Також він анонсував, що його зустріч з Путіним у Будапешті має відбутися впродовж двох тижнів.
- 14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі 17 числа говоритиме з президентом Зеленським, зокрема, про передання Україні Tomahawk. Проти цього неодноразово виступав Кремль, зокрема й особисто Путін. Глава України зауважував, що Москва боїться постачання такого озброєння – і це свідчить, що такий тиск може допомогти із закінченням війни.
- 16 жовтня Зеленський, після дзвінка Трампа та Путіна, пов'язав повернення Росії до перемовин з обговоренням передання Україні Tomahawk.
