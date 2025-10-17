Reuters: Зеленський залишив Білий дім

Після зустрічі з Дональдом Трампом український президент вийде до журналістів

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: Shawn Thew/EPA)

Зустріч президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа завершилась. Про це повідомило агентство Reuters.

За даними медіа, український президент залишив Білий дім. Очікується, що після зустрічі Зеленський дасть брифінг.

Суспільне із посиланням на неназваного співрозмовника в українській делегації повідомило, що у ці хвилини Зеленський проводить телефонний дзвінок з європейськими лідерами. Це груповий дзвінок, але список долучених наразі не відомий.

Український президент прибув до Білого дому близько 20:30 за Києвом. Лідери поспілкувалися з пресою, а потім пішли на закриту зустріч. Вона відбулася у формі обіду.

14 жовтня Трамп анонсував, що під час зустрічі у Білому домі 17 числа говоритиме з Зеленським, зокрема, про передання Україні Tomahawk.

Він визнав, що під час розмови російському диктатору не сподобалась ідея передання Tomahawk Україні. Водночас Трамп заявив, що Америці також потрібні ці ракети.