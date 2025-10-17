CNN: Во время разговора с Путиным Трамп не исключил возможности передать Украине Tomahawk

Президент США, скорее всего, на встрече с Владимиром Зеленским не пообещает передать крылатые ракеты, заявили собеседники медиа

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным не исключил возможность предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Двое собеседников заявили, что американский президент также не обязуется предоставить это оружие на своей встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.

В то же время они предупредили, что все может измениться, как только Трамп останется наедине с украинским президентом.

По словам американских чиновников, президент США, как публично, так и частным образом, в последние недели, кажется, был более склонен позволить Украине получить дальнобойные ракеты.

Администрация разработала планы по поставкам оружия Украине, сказали собеседники, на случай, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение, которое, как они отмечают, он может сделать в любое время, если посчитает это правильным.

Трамп не принял решения, надеясь получить от Зеленского лучшее представление о том, как он планирует их использовать, добавили собеседники.

Зеленский и его ближайшие помощники описали это оружие как потенциально способное переломить ход войны. Они также заявили, что рассматривают возможность его получения как привлекательную угрозу, которая, как надеялся Зеленский, заставит российского диктатора вернуться за стол переговоров.