Tomahawk для Украины. В НАТО не видят возможности какого-то "ответа" Москвы

В Альянсе ждут усиления безответственной ядерной риторики россиян и "карательных ударов", если ВСУ получат Tomahawk. Но не реального ответа

Экипаж грузит ракету Tomahawk на британскую подлодку (фото: EPA/PHOTO MOD/MOD/pbz-ms)

Если США одобрят передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, то Москва, вероятно, ответит на это интенсификацией атак и усиленным "бряцанием ядерным оружием". Такое мнение высказал высокопоставленный чиновник НАТО, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

Представители российских медиа спросили, есть ли у Альянса оценка того, каким мог бы быть ответ Москвы, если Вооруженные Силы Украины получат Tomahawk, и может ли этот потенциальный ответ быть связан с "новым оружием", о котором несколько раз говорил российский диктатор Владимир Путин, и возможно ли усиление наступления на фронте в ближайшее время.

Высокопоставленный чиновник НАТО в ответ подчеркнул, что Tomahawk – это оружие с высокой точностью и расширенной дальностью, которое принесет значительную дополнительную мощность украинским силам.

"Что касается ответа на Tomahawk, мы не видим никаких новых разработок оружия, которые Россия могла бы применить. Ответ, вероятно, будет включать усиление безответственной риторики (ядерное бряцание оружием), временную интенсификацию конфликта или карательные удары. Я не думаю, что существует какой-то конкретный, непредсказуемый ответ", – сказал представитель Альянса.