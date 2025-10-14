FT: США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk
Соединенные Штаты могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, которые вряд ли изменят динамику войны. Об этом Financial Times заявила директорка оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон.
"Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными в возможностях, безусловно, их будет недостаточно для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ", – отметила аналитик.
Украинский чиновник в разговоре с изданием заявил, что президент США Дональд Трамп ближе, чем когда-либо, к поставке ракет, но в Белом доме четко дали понять, что еще не приняли решение.
Марк Кансиан, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в аналитическом отделе Центра стратегических и международных исследований, во время недавних военных учений оценил, что США имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.
С 2022 года Пентагон закупил всего около 200 ракет, и уже выпустил более 120 во время учений. По словам экспертов по обороне, Пентагон запросил финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk в своем бюджете на 2026 год.
- 12 октября состоялся второй разговор Зеленского и Трампа за два дня, в частности, касающийся дальнобойного вооружения.
- После звонка президент Украины заявил, что Россия боится передачи Украине Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Зеленский ждет решения по этим ракетам.
- 13 октября Трамп заявил, что мог бы пригрозить Путину передачей Украине ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны.
- Зеленский заявил, что сейчас рассматриваются три варианта финансирование поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину, если Трамп примет соответствующее решение.
