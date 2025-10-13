Tomahawk для Украины. Зеленский назвал три возможных источника финансирования
Сейчас рассматривается три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину, если президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.
По словам главы государства, во время встречи с Трампом на этой неделе он будет говорить, в частности, о ракетах Tomahawk. Относительно источников возможно финансирования – то есть три варианта.
Зеленский добавил, что один из вариантов – это натовская программа PURL. В ее рамках члены Альянса закупают оружие у США для дальнейшей передачи Украине.
Второй вариант – это закупка ракет у США напрямую через Mega deal.
"Это большая история, до нее еще надо дойти", — уточнил Зеленский.
И третий вариант – покупка за счет замороженных российских активов.
"Хороший вариант точно", — сказал он, но добавил, что этот вопрос "еще надо решить".
- 12 октября состоялся второй разговор Зеленского и Трампа за два дня, который, в частности, касалась дальнобойного вооружения.
- После звонка президент Украины заявил, что Россия боится передачи Украине Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Зеленский ждет на решение по этим ракетам.
