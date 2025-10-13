Tomahawk для Украины. Зеленский назвал три возможных источника финансирования

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Сейчас рассматривается три варианта финансирования поставок дальнобойных ракет Tomahawk в Украину, если президент США Дональд Трамп примет соответствующее решение. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с высокой представительницей Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

По словам главы государства, во время встречи с Трампом на этой неделе он будет говорить, в частности, о ракетах Tomahawk. Относительно источников возможно финансирования – то есть три варианта.

Зеленский добавил, что один из вариантов – это натовская программа PURL. В ее рамках члены Альянса закупают оружие у США для дальнейшей передачи Украине.

Второй вариант – это закупка ракет у США напрямую через Mega deal.

"Это большая история, до нее еще надо дойти", — уточнил Зеленский.

И третий вариант – покупка за счет замороженных российских активов.

"Хороший вариант точно", — сказал он, но добавил, что этот вопрос "еще надо решить".