Зеленський підтримав Трампа щодо зупинки війни "там, де ми є", але зазначив, що питання у Путіні

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський підтримав позицію свого американського колеги Дональда Трампа щодо припинення війни відповідно до нинішньої ситуації, але наголосив, що питання у російському диктаторі Володимирі Путіні. Про це глава держави розповів під час брифінгу після зустрічі у Білому домі.

"Ми маємо [зупинити війну] заради наших країн і за таких обставин, де ми є зараз і що ми маємо зараз... Адже така велика країна нам протистоїть. Я думаю, що ми маємо зупинитись там, де ми зараз знаходимося. І тут президент США є правим – ми маємо зупинитись там, де ми є", – сказав президент.

За словами Зеленського, важливо зупинити бойові дії "там, де ми є", а потім почати переговори про мирне врегулювання.

"Але я погоджуюся з президентом Трампом, що обидві сторони мають зупинитися. Але, між нами кажучи, тут питання в Путіні, бо не ми розпочинали цю війну", – акцентував глава держави.

Також президент додав, що питання територій – є "дуже чутливим" і "найскладнішим" у переговорах. Він наголосив, що росіяни мають іншу позицію й дійсно хотіли б окупувати всю територію України.

Водночас глава держави зауважив, що Україна виступає за те, щоб спочатку запровадити припинення вогню, щоб "ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти наші позиції".

"Я думаю, що це [перемир'я] дуже важливий перший крок. Я думаю, що президент [Трамп] це розуміє. Найскладніше питання в будь-яких перемовинах, за будь-якого формату все одно стосуватиметься території. На жаль, але стосуватиметься території України", – пояснив Зеленський.

Президент і раніше виступав за те, щоб спочатку досягти припинення вогню потім шукати дипломатичного рішення.