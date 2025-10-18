Зеленский о Tomahawk для Украины: Никто не отменял эту тему

Делегация Украины в Белом доме (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Владимир Зеленский обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом вопрос поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом он сказал на брифинге по результатам встречи.

"Мы говорили о Tomahawk. Я открыт в этом вопросе. Мы бы хотели это [оружие]. И президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что США они тоже нужны. Но никто не отменял эту тему", — сказал глава государства.

Впоследствии Зеленский отметил, что россияне боятся Tomahawk, ведь это "мощное оружие". По его словам, оккупанты также знают, какое оружие имеет Украина в производстве. Президент считает, что государство-агрессор боится этой комбинации.

"Именно поэтому, они опасаются, потому что понимают, что мы сможем сделать. Именно поэтому они предпринимают различные шаги и посылают положительные месседжи, конечно, не украинской стороне", — пояснил он в ответ на вопрос о том, чего российский диктатор Владимир Путин хочет от встречи в Будапеште.

14 октября Трамп анонсировал, что во время встречи в Белом доме будет говорить с Зеленским, в частности, о передаче Украине Tomahawk.

Он признал, что во время разговора российскому диктатору не понравилась идея передачи Tomahawk Украине. В то же время Трамп заявил, что Америке также нужны эти ракеты.