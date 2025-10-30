Прекращение огня за сутки и контроль территорий: Радио Свобода раскрыла детали плана ЕС

План Европы из 12 пунктов разделен на две части: сначала заморозка фронта и прекращение огня, а затем переговоры

Фронт (Иллюстративное фото: 73-й морской центр ССО)

Мирный план Европы по окончанию войны России против Украины из 12 пунктов разделен на две части: сначала прекращение огня, а затем переговоры. Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на сам документ под названием "Элементы на пути к миру в Украине" и беседы с неназванными чиновниками.

В документе говорится, что прекращение огня между Киевом и Москвой вступит в силу через 24 часа после того, как стороны примут этот план. А линия фронта будет заморожена в той точке, где она будет находиться в этот момент.

Предполагается, что мониторинг за соблюдением режима прекращения огня будет начат "немедленно" и под руководством США. Будут использованы спутники, беспилотники и другие технологии. Также в этот период РФ и Украина должны согласовать "пакт о ненападении", согласно которому Киев не должен будет пытаться вернуть временно оккупированные территории.

Что касается Запорожской атомной электростанции, то ее в плане предлагают передать под контроль неназванной третьей стороне и начать переговоры о возвращение ее под контроль Украины.

Также, как утверждается, план предусматривает "меры по укреплению доверия", которые подразумевают "снятие отдельных символических санкций" после того, как прекращение огня продлится обговоренное количество дней. Другая идея заключается в том, что Россию могут приветствовать в международных организациях.

План предлагает создание "Совет мира" на этапе прекращения огня под председательством президента США Дональда Трампа для надзора за реализацией окончательного мирного плана.

Второй этап плана – переговоры. В тексте отмечается, что стороны начнут диалог о линии соприкосновения, а затем должны договориться о "постоянном управлении оккупированными территориями".

Этот этап включает создание зон безопасности вокруг линии соприкосновения, где будет запрещена любая военная деятельность. Мониторить зоны по обе стороны будут многонациональные гражданские миссии.

Девятый пункт плана касается диалога на высоком уровне между Киевом и Москвой для "повышения взаимопонимания и уважения к многообразию языков, культур и религий". Как утверждают журналисты, он вызывает не мало споров.

Неназванные официальные лица восточной Европы заявили в комментарии, что считают этот пункт подкреплением российских обвинений в якобы ущемлении русскоязычного населения Украины.

Следующий пункт – "начало переговоров о постоянном управлении оккупированными территориями", якобы сказано в тексте документа. Он также вызывает споры у многих европейских правительств, так как противоречит их "максималистским взглядам" о том, что Украина не должна отказываться от своих территорий.

11 пункт касается реконструкции, в рамках которой будет создан фонд для Украины. Не исключается, что для него могут использовать замороженные российские активы.

Последний пункт касается постепенного снятия санкций против России по мере реализации плана. Стороны должны начать процесс согласования компенсации ущерба за счет замороженных активов РФ. Также предлагается так называемый механизм "снапбэк", при котором все санкции и меры изоляции автоматически вступают в силу в случае повторного нападения России на Украину.

Неназванный европейский чиновник заявил, что шансы на успех этого плана невелики.

"У нас может быть план из 12 пунктов, но мира не будет – это план Путина из одного пункта", – сказал неназванный европейский дипломат.