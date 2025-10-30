Припинення вогню за добу і контроль територій: Радіо Свобода розкрила деталі плану ЄС

План Європи з 12 пунктів розділений на дві частини: спочатку заморожування фронту і припинення вогню, а потім переговори

Фронт (Ілюстративне фото: 73-й морський центр СЗГ)

Мирний план Європи щодо закінчення війни Росії проти України з 12 пунктів розділений на дві частини: спочатку припинення вогню, а потім переговори. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на сам документ під назвою "Елементи на шляху до миру в Україні" і бесіди з неназваними чиновниками.

У документі йдеться про те, що припинення вогню між Києвом і Москвою набуде чинності через 24 години після того, як сторони приймуть цей план. А лінію фронту буде заморожено у тій точці, де вона перебуватиме в цей момент.

Передбачається, що моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню буде розпочато "негайно" і під керівництвом США. Будуть використані супутники, безпілотники та інші технології. Також у цей період РФ і Україна повинні узгодити "пакт про ненапад", згідно з яким Київ не повинен буде намагатися повернути тимчасово окуповані території.

Що стосується Запорізької атомної електростанції, то її в плані пропонують передати під контроль неназваній третій стороні і почати переговори про повернення її під контроль України.

Також, як стверджується, план передбачає "заходи зі зміцнення довіри", які передбачають "зняття окремих символічних санкцій" після того, як припинення вогню триватиме обговорену кількість днів. Інша ідея полягає в тому, що Росію можуть вітати в міжнародних організаціях.

План пропонує створення "Ради миру" на етапі припинення вогню під головуванням президента США Дональда Трампа для нагляду за реалізацією остаточного мирного плану.

Другий етап плану – переговори. У тексті зазначено, що сторони почнуть діалог про лінію зіткнення, а потім мають домовитися про "постійне управління окупованими територіями".

Цей етап включає створення зон безпеки навколо лінії зіткнення, де буде заборонена будь-яка військова діяльність. Моніторити зони по обидва боки будуть багатонаціональні цивільні місії.

Дев'ятий пункт плану стосується діалогу на високому рівні між Києвом і Москвою для "підвищення взаєморозуміння і поваги до різноманіття мов, культур і релігій". Як стверджують журналісти, він викликає чимало суперечок.

Неназвані офіційні особи східної Європи заявили в коментарі, що вважають цей пункт підкріпленням російських звинувачень у нібито утисках російськомовного населення України.

Наступний пункт – "початок переговорів про постійне управління окупованими територіями", нібито сказано в тексті документа. Він також викликає суперечки у багатьох європейських урядів, оскільки суперечить їхнім "максималістським поглядам" про те, що Україна не повинна відмовлятися від своїх територій.

11 пункт стосується реконструкції, в рамках якої буде створено фонд для України. Не виключено, що для нього можуть використати заморожені російські активи.

Останній пункт стосується поступового зняття санкцій проти Росії в міру реалізації плану. Сторони повинні почати процес узгодження компенсації збитків коштом заморожених активів РФ. Також пропонується так званий механізм "снапбек", за якого всі санкції та заходи ізоляції автоматично набувають чинності в разі повторного нападу Росії на Україну.

Неназваний європейський чиновник заявив, що шанси на успіх цього плану невеликі.

"У нас може бути план із 12 пунктів, але миру не буде – це план Путіна з одного пункту", – сказав неназваний європейський дипломат.